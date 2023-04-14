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15 апреля для православных – важная дата. На Страстную субботу люди могут обратить свои молитвы к Богу и обязательно будут услышаны. Высшие силы можно попросить о выздоровлении близких и благополучном продолжении года.
Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ
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