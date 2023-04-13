14 апреля – роковая дата: трех знаков зодиака ждет фиаско

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14 апреля православная церковь отмечает Страстную пятницу. В народе этот день получил название "Марья – пустые щи". Астрологи называют эту дату энергетически заряженной и предвещают представителям некоторых зодиакальных домов серьезные испытания.
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