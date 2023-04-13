14 апреля – роковая дата: трех знаков зодиака ждет фиаско

Вселенная отвернется от несчастных

14 апреля православная церковь отмечает Страстную пятницу. В народе этот день получил название "Марья – пустые щи". Астрологи называют эту дату энергетически заряженной и предвещают представителям некоторых зодиакальных домов серьезные испытания.





Овен



Скорпион



Козерог

Овнам нужно быть очень внимательными к новым знакомствам. Свидание или случайная встреча в эту дату может стать роковой. Человек, который сначала покажется вам приятным собеседником, в будущем может вонзить нож в спину.Скорпионы рискуют подорвать доверие руководства. Некоторые коллеги давно точат зуб на представителей этого зодиакального дома. Завистники с радостью используют удобный случай для того, чтобы подставить Скорпионов перед начальством.14 апреля Козероги могут столкнуться с предательством любимого человека. Это событие способно подорвать веру в лучшее. Как бы там ни было, представителям данного знака зодиака нужно стойко принять удар судьбы. В будущем все стабилизируется и придет в норму.