Названы четыре самых благоприятных дня в мае

Звезды сулят людям удачу

Астрологи утверждают, что в предстоящий месяц выпадет четыре самых благоприятных дня, которые помогут решить проблемы с финансами, во взаимоотношениях с близкими или, например, получить повышение. Это 4, 10, 11 и 25 мая.

В четверг, 4 мая, растущая Луна будет находиться в знаке Весов, что даст хороший импульс к любым новым начинаниям. Можно, к примеру, начать собственное дело. Звезды обещают, что в будущем это принесет плоды.

10 мая представителям всех знаков зодиака представится возможность решить старые проблемы любого рода: от взаимоотношений до работы. Согласно прогнозу, вероятность краха будет отстутствовать, предоставив лишь новые точки для роста. Такая тенденция продолжится и 11 мая.

На 25 мая звезды советуют уделить побольше времени романтическим устремлениям, и тогда в личной жизни будет ждать успех.