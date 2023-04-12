Приметы на 13 апреля: что нельзя делать в Чистый четверг

Приметы на 13 апреля: что нельзя делать в Чистый четверг
Фото: unsplash.com
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Погода может рассказать о том, каким окажется лето

13 апреля в православии продолжается Страстная неделя, поэтому принято отмечать Чистый четверг. В народе день связывали с преподобным Ипатием Чудотворцем, поэтому он получил название в его честь. Считалось, что в этот праздник бесплодные женщины могли забеременеть.

Что можно делать 13 апреля

  • Было принято чтить предков, которые смогли обжить место, где сейчас живет семейство. 
  • Из печи традиционно выносили угольки и кидали их на грядки, чтобы земля была плодородной.
  • Также люди старались в этот день привести сад в порядок и убрать в доме.
  • Верили, что если поставить рядом с больным столько свечей, сколько ему лет, то он выздоровеет. Они обязательно должны догореть, а их остатки выкидывали в озеро.

Что нельзя делать 13 апреля

  • Ревность в этот день была под запретом.
  • Женщины и девушки не должны были распускать сплетни. Иначе они могут лишиться защиты святого Ипатия.
  • Запрещалось кому-то целовать детей до 7 лет, кроме матери.
  • Супруги не должны были спать в этот день в разных местах.
  • Сидеть в темноте считалось недопустимым.

Приметы на 13 апреля

  • Если утром морось – летом будет много дождей.
  • Молния утром, но грома нет – лето будет сухим.
  • День оказался солнечным – скоро потеплеет.

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