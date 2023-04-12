Приметы на 13 апреля: что нельзя делать в Чистый четверг

Погода может рассказать о том, каким окажется лето
13 апреля в православии продолжается Страстная неделя, поэтому принято отмечать Чистый четверг. В народе день связывали с преподобным Ипатием Чудотворцем, поэтому он получил название в его честь. Считалось, что в этот праздник бесплодные женщины могли забеременеть.
Что можно делать 13 апреля
Было принято чтить предков, которые смогли обжить место, где сейчас живет семейство.
Из печи традиционно выносили угольки и кидали их на грядки, чтобы земля была плодородной.
Также люди старались в этот день привести сад в порядок и убрать в доме.
Верили, что если поставить рядом с больным столько свечей, сколько ему лет, то он выздоровеет. Они обязательно должны догореть, а их остатки выкидывали в озеро.
Что нельзя делать 13 апреля
Ревность в этот день была под запретом.
Женщины и девушки не должны были распускать сплетни. Иначе они могут лишиться защиты святого Ипатия.
Запрещалось кому-то целовать детей до 7 лет, кроме матери.
Супруги не должны были спать в этот день в разных местах.