Приметы на 12 апреля: что нельзя делать в день Ивана Лествичника

По ветру судили о погоде весной

В православии 12 апреля является серединой Страстной недели, а в народе этот день связывали с преподобным Иоанном Лествиником. Он считается автором руководства к иноческой жизни. Люди верили, что в этот день также начинает беситься Домовой.

Что можно делать 12 апреля

Считалось, что нужно обязательно запереть в хлеву домашних скот и птицу, иначе они могут нарваться на гнев Домового.

Обязательно готовили для Домового угощение.

Верили, что день подходит для чтения книг или прослушивания музыки.

Что нельзя делать 12 апреля

Запрещалось выходить во двор, подходить к окнам, поскольку можно нарваться на гнев Домового, который в этот день находится не в себе.

Молодожены не должны были приходить к своим родителям в дом, поскольку в противном случае визит обернется крупной ссорой.

Тяжелая работа под запретом – верили, что это может привести в серьезным проблемам с опорно-двигательным аппаратам.

Не допускались ссоры в кругу семьи.

Нельзя было надевать в этот день черные вещи.

Приметы на 12 апреля