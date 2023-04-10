Приметы на 11 апреля: что нельзя делать на Берещенье

Приметы на 11 апреля: что нельзя делать на Берещенье
Фото: www.unsplash.com
продолжениеПриметы на 12 апреля: что нельзя делать в день Ивана Лествичника
Особым уважением пользуется береза

11 апреля наши предки с особым трепетом относятся к символу нашей страны – дереву береза. Считается, что именно под березкой Богородица с маленьком Иисусом однажды спряталась от проливных дождей.

Что нельзя делать 11 апреля


В эту дату нужно вести себя максимально скромно. Нельзя закатывать шумные вечеринки, грандиозные пиры и так далее. Петь, смеяться и танцевать – не стоит. В противном случае можно накликать беду на всю семью.

Если на 11 апреля выпало празднование юбилея или другого торжества, лучше перенести его на следующий день. Скорее всего, праздник разочарует гостей и виновника торжества.

Также стоит воздержаться от любовных утех. Наши предки считали, что в святой день нужно заниматься духовным самосовершенствованием, а не предаваться плоским радостям.

Приметы на 11 апреля


Ветер гонит облака по небесам – скоро погода порадует теплом.

Птицы сбиваются в стаи, значит скоро начнутся проливные дожди.

Сильные ливни говорят о том, что в летний период огородников порадует богатый урожай.

Такер Карлсон назвал продуктовое "преимущество" России перед США

Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ

Зеленский придумал способ "ослепить" российскую разведку

Президент Украины обратился к своим подчиненным из ВПК

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей