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11 апреля наши предки с особым трепетом относятся к символу нашей страны – дереву береза. Считается, что именно под березкой Богородица с маленьком Иисусом однажды спряталась от проливных дождей.
Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ
Президент Украины обратился к своим подчиненным из ВПК