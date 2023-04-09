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Православная церковь вспоминает 10 апреля Илариона. На Руси погода теплела, местные даже говаривали, будто, если снег лежит до сих пор, таять он начнет гораздо быстрее.
Традиции и обычаи
Люди выворачивали оглобли из саней, готовясь убирать транспорт на хранение. Обязательно вычищали пруды, освободившиеся от льда.
На территории с оттаявшим и сошедшим снегом появлялась мать-и-мачеха. Из ее листьев и цветов готовили разные лекарственные чаи, использовавшиеся во время лечения грудных болезней.
Плели венок, который было принято вешать в красном углу. При приближении болезни от венка отрывали травинки, окатывая кипятком – верили, что дух луга поможет от недуга.
Что нельзя делать на Илариона
Верующие не могли в Страстную неделю проводить шумные праздники с посиделками, танцевать и распевать песни. Под запретом были ругательства, замыслы на обиду, уныние и скупость.
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