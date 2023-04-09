Православные вовсю готовились к лету

Православная церковь вспоминает 10 апреля Илариона. На Руси погода теплела, местные даже говаривали, будто, если снег лежит до сих пор, таять он начнет гораздо быстрее.

Традиции и обычаи

Люди выворачивали оглобли из саней, готовясь убирать транспорт на хранение. Обязательно вычищали пруды, освободившиеся от льда.

На территории с оттаявшим и сошедшим снегом появлялась мать-и-мачеха. Из ее листьев и цветов готовили разные лекарственные чаи, использовавшиеся во время лечения грудных болезней.

Плели венок, который было принято вешать в красном углу. При приближении болезни от венка отрывали травинки, окатывая кипятком – верили, что дух луга поможет от недуга.

Что нельзя делать на Илариона

Верующие не могли в Страстную неделю проводить шумные праздники с посиделками, танцевать и распевать песни. Под запретом были ругательства, замыслы на обиду, уныние и скупость.

Приметы на 10 апреля