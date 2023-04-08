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9 апреля православная церковь отдает дань памяти знаменитой святой Матрене. Мученице выпали большие страдания за ее нежелание отказываться от христианской веры. Несчастную до смерти забили палками. На Руси этот праздник получил название Настовица из-за появления наста на снегу.
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