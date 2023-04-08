Каким знакам зодиака запрещено быть вместе

Каким знакам зодиака запрещено быть вместе
Фото: unsplash.com
Ужиться так и не получится

Совместимость по гороскопу довольно часто помогает определить будущее семейной пары. Предсказания астрологов позволяют узнать, насколько тернист будет совместный путь влюбленных и с какими трудностями им предстоит столкнуться. При этом существуют три пары, которым преодолеть невзгоды вместе будет практически невозможно – все из-за их тотальной несовместимости.

Первой парой являются Козерог и Близнецы. Родившиеся в январе будут истязать своего партнера упрямством и занудством. И для Близнеца это станет большой проблемой – как правило, представители этого знака зодиака относятся к браку легкомысленно и не терпят нравоучений по этому поводу.

Второй союз состоит Скорпиона и Стрельца. Знаки являются противоположными по своей сути – если Стрельцы беспечны и ветренны, то Скорпионы любят все четко планировать и задумывать заранее. В результате разные подходы будут провоцировать постоянные недопонимания и конфликты, решить которые крайне сложно.

Третья пара – Телец и Овен. Тут основная проблема будет заключаться в разных приоритетах. Если для Овна важно, чтобы человек был целеустремленным и упорным, для Тельца это не имеет большого значения. В жизни он руководствуется совсем иными принципами.

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