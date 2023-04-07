Приметы на 8 апреля: что нельзя делать в день Гавриила Благовеста

По празднику судили о погоде весной

Считается, что 8 апреля связно с именем ангела Господнего Архангела Гавриила, который пришел в этот день к Деве Марии и сообщил ей весть о будущем рождении сына. В народе считали, что праздник может рассказать о погоде на всю весну и о том, когда стоит заниматься посадкой картофеля.

Что можно делать 8 апреля

Разрешалось употреблять в пищу только хлеб, овощи и фрукты.

Обязательно просили у родственников прощения за все проступки и обиды.

Считалось, что нужно обязательно помолиться Архангелу Гавриилу.

Убирать со стола можно было только влажными тряпками.

Что нельзя делать 8 апреля

Рукоделие, особенно пряжа, была в этот день запрещена.

Быть жадным тоже считалось недопустимым.

Верили, что не стоит считать в этот празник деньги.

Девушки старались не ходить с распущенными волосами, чтобы будущий муж бывал дома почаще.

Запрещалось протирать поверхности в доме сухой салфеткой.

Считалось, что не стоит выбрасывать остатки от еды. Их следовало раздать животным.

Приметы на 8 апреля