Приметы на 7 апреля: что нельзя делать в Благовещение Пресвятой Богородицы

Приметы на 7 апреля: что нельзя делать в Благовещение Пресвятой Богородицы
Фото: Serguei Bulavsky/Russian Look/www.globallookpress.com
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Обязательно нужно сменить постельное белье

В православии в пятницу 7 апреля большой праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы. В народе принято судить в этот день о том, каким окажется будущий урожай.

Что нужно делать 7 апреля

  • День нужно было провести празднично.
  • Люди традиционно встречали солнце в течение всего дня, проводя время на улице в различных забавах.
  • Считалось, что в этот праздник нужно выпускать птиц на волю.
  • Нужно в этот день менять постель.
  • Также обычно люди сжигали мусор 7 апреля, чтобы отпугнуть змей.

Что нельзя делать 7 апреля

  • Работа в этот день была под запретом.
  • Запрещалось тревожить землю, поэтому не стоило ее копать или вбивать в нее колья.
  • В этот день старались не употреблять жирную пищу.
  • Стрижка тоже была недопустимой.
  • Играть свадьбу в этот день не стоит.
  • Долгие путешествия были под запретом. 
  • Считалось недопустимым делиться своими планами на будущее.

Приметы на 7 апреля.

  • По этому дню судили о том, какой окажется погода на Пасху.
  • Теплая ночь на 7 апреля сулит хорошую весну.
  • Снег до сих пор не растаял – то будет холодно до 6 мая.
  • Утром стоит туман – реки сильно разольются.

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