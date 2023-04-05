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В эту дату верующие люди отдают дань памяти святителю Артемию. Этот святой всегда заступался за тех, кому нужна была помощь. Артемий покинул этот мир в глубокой старости, успев принести людям много добра.
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