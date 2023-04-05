Придется провести генеральную уборку

В эту дату верующие люди отдают дань памяти святителю Артемию. Этот святой всегда заступался за тех, кому нужна была помощь. Артемий покинул этот мир в глубокой старости, успев принести людям много добра.





Что нельзя делать 6 апреля

Приметы на 6 апреля

В эту дату строго запрещается оставлять квартиру неубранной. Хозяйкам обязательно придется провести генеральную уборку. В противном случае все члены семьи по очереди будут болеть целый год.Нельзя отказываться от семейного ужина. В этот день нужно собраться в тесном кругу и вспомнить всех тех, кто ушел в иной мир. Если проигнорировать эту традицию, удача отвернется.А вот в гости ходить не стоит. Наши предки считали, что такой поход приведет к тому, что весь успех и удача уйдут чужому человеку.Теплая погода в день Артемия обещает отличный, жаркий летний период.Если начнутся снегопады, значит можно рассчитывать на богатый урожай.Если снег полностью сошел с улиц, его уже не будет. А если остался, то будет лежать еще долго.