Женщинам придется воздержаться от походов в салоны красоты

5 апреля верующие жители нашей страны вспоминают жизнь преподобномученика Никона и 199 его учеников. Святые пострадали за христианскую веру и ежегодно почитаются православной церковью.





Что нельзя делать 5 апреля



Приметы на 5 апреля

В эту дату нельзя держать на виду денежные средства. Крупные суммы лучше положить в укромное место. В противном случае в ближайшее время можно столкнуться с неожиданными тратами и израсходовать все свои финансовые запасы.Обязательно нужно хорошенько прибраться в квартире. Иначе можно надолго отпугнуть от себя удачу. Наши предки считали, что чем больше в доме пыли на Никона, тем меньше будет в семье денег.Дамам лучше воздержаться от походов в салоны красоты и в целом нельзя заниматься переменами во внешнем виде. Иначе на любовном фронте можно потерпеть фиаско.Если на Никона небеса вздрогнут от раскатов грома, значит весь летний период будет дождливым.Вода в речках не стала увеличиваться, значит лето будет очень жарким.Теплый денек обещает стать началом знойного периода.