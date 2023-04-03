Приметы на 4 апреля: что нельзя делать в день Василия Теплого

На Руси гадали по солнцу, какой выдастся погода

Православная церковь вспоминает 3 апреля священномученика Василия, защищавшего паству от противников учения Христа и разоблачавшего язычников.

Традиции и обычаи

На Руси в этот день гадали по солнцу, какой окажется погода. Если светило в красных кругах – урожай будет богатым. А вот синие облака сулили дождь с теплом.

У православных было принято готовить дома калачики, которые символизировали солнце. Смешивали сливочное масло с яйцом, молоком и сахаром, добавляли ягод, а затем запекали в печи – и накрывали на стол, смазывая предварительно яйцом.

Что нельзя делать в день Василия Теплого

Нельзя было заниматься несколькими делами одновременно. В особенности это касалось готовки сразу нескольких блюд и стирки. В этот день из избы не выносили мусор – чтобы беду не завлек чужой сор и она ненароком не постучалась в двери хозяев.

А еще женщины не вытирались чужим полотенцем – чтобы муж не изменил.

Приметы на 4 апреля