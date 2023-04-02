Приметы на 3 апреля: что нельзя делать в день Кирилла Катаника

Приметы на 3 апреля: что нельзя делать в день Кирилла Катаника
Фото: unsplash.com
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Запрещалось готовить пирожки и борщ

В православии в понедельник 3 апреля вспоминают преподобного Серафима Вырицкого, а в народе день прозвали в честь Кирилла Катаника. Считалось, что с этого момента нужно делать новые лапти.

Что можно делать 3 апреля

  • Верили, что нужно обязательно провести в этот день уборку в доме. Тогда освободится место для хорошей энергетики и уйдут тяжелые болезни.
  • Считалось, что день благоприятный для пышного застолья в кругу семьи. 

Что нельзя делать 3 апреля

  • Запрещалось печь пирожки с картофелем и варить борщ. Люди считали, что эти блюда имеют траурное значение, и если их приготовить 3 апреля, то можно привлечь горе.
  • Стирка постельного белья было недопустимой, чтобы не потерять спокойный сон.
  • Нельзя поливать комнатные цветы, иначе их рост начнет выкачивать счастье из дома.
  • Кошкам не давали спать в этот день вместе с детьми.

Приметы на 3 апреля

  • Если солнце на восходе кидает яркие желтые лучи – погода будет хорошей.
  • До сих пор лед на водоемах – рыбакам не стоит ждать хорошего улова.
  • Если в этот день пошла гроза, год окажется урожайным.

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