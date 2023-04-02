Приметы на 3 апреля: что нельзя делать в день Кирилла Катаника

Запрещалось готовить пирожки и борщ

В православии в понедельник 3 апреля вспоминают преподобного Серафима Вырицкого, а в народе день прозвали в честь Кирилла Катаника. Считалось, что с этого момента нужно делать новые лапти.

Что можно делать 3 апреля

Верили, что нужно обязательно провести в этот день уборку в доме. Тогда освободится место для хорошей энергетики и уйдут тяжелые болезни.

Считалось, что день благоприятный для пышного застолья в кругу семьи.

Что нельзя делать 3 апреля

Запрещалось печь пирожки с картофелем и варить борщ. Люди считали, что эти блюда имеют траурное значение, и если их приготовить 3 апреля, то можно привлечь горе.

Стирка постельного белья было недопустимой, чтобы не потерять спокойный сон.

Нельзя поливать комнатные цветы, иначе их рост начнет выкачивать счастье из дома.

Кошкам не давали спать в этот день вместе с детьми.

Приметы на 3 апреля