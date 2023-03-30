Приметы на 31 марта: что нельзя делать в день Кирилла - дери полоз

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В православии 31 марта принято чтить память святителя Кирилла Иерусалимского, который всю жизнь посвятил служению Богу. В народе день прозвали в его честь – Кирилл – дери полоз, поскольку считалось, что в это время всегда идет снег, из-за чего ездить на санях становится невозможно.
Считалось, что нужно начинать подготовку к посевам. Традиционно делали специальные заговоры, чтобы урожай получился хорошим.
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