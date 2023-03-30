Приметы на 31 марта: что нельзя делать в день Кирилла - дери полоз

Праздник может рассказать о будущем урожае грибов

В православии 31 марта принято чтить память святителя Кирилла Иерусалимского, который всю жизнь посвятил служению Богу. В народе день прозвали в его честь – Кирилл – дери полоз, поскольку считалось, что в это время всегда идет снег, из-за чего ездить на санях становится невозможно.

Что можно делать 31 марта

Считалось, что нужно начинать подготовку к посевам. Традиционно делали специальные заговоры, чтобы урожай получился хорошим.

Что нельзя делать 31 марта

Ходить в гости недопустимо, иначе можно лишиться удачи и достатка в будущем.

Из-за этого нельзя впускать в дом гостей, поскольку чужие люди в доме заберут с собой семейное здоровье и радость.

Верили, что в этот день не стоит обсуждать за столом чужие промашки или изъяны, чтобы не быть наказанным судьбой.

Запрещалось купание детей с открытыми дверьми, чтобы чадо не заболело.

Не допускалось давать деньги в долг, а также надевать чужие вещи.

Приметы на 31 марта