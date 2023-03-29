Приметы на 30 марта: что нельзя делать на Алексея Теплого

Приметы на 30 марта: что нельзя делать на Алексея Теплого
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
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На Руси говорили, что сегодня зима окончательно уступает весне

Православная церковь вспоминает 30 марта святого Алексия. В этот день на Руси еще активно таяли снежные покровы, а в семьях уже собирали березовый сок, из которого готовили целебные отвары.

Традиции и обычаи

Именно поэтому на Руси было принято в день Алексея Теплого почитать березу, всегда символизирующую чистоту, мир и гармонию. Собранный сок затем использовали для приготовления медового взвара с пряностями. А еще собирали почки березы для бальзамов и лекарств против ревматизма.

Что нельзя делать в день Алексея Теплого

Православным запрещалось садиться в сани из-за того, что можно было "прокатиться мимо своих желаний". Так как на дворе стояла весна в самом разгаре, снег был практически непригоден для таких поездок – все ждали тепла.

А еще нельзя было работать – за исключением труда в саду и огороде. День Алексея принадлежал пасечникам, рыболовам и охотникам, так как на Алексея щука разбивала хвостом лед, а медведь уже просыпался после зимней спячки.

Приметы на 30 марта

  • Талой воды прибавилось – поля будут напоены;
  • Чем больше ручьев, тем богаче урожай;
  • Скворцов не видно – к скорому ненастью.

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