Приметы на 29 марта: что нельзя делать в Лесное ухоженье

Верили, что по дню можно предсказать погоду в будущем
В среду, 29 марта, православные вспоминают мученика Савина. При жизни его подставил неблагодарный бедняк, который во время гонений на христиан рассказал о его местоположении. В народе верили, что в этот день нужно готовить телеги к ездовому периоду.
Что можно делать 29 марта
Нужно было объехать всю деревню на телеге, чтобы заручиться удачей.
Обязательно изготавливали колеса прозапас.
Было принято гадать.
Также верили, что любая покупка в этот день окажется хорошей.
Что нельзя делать 29 марта
Запрещалось в этот день предлагать девушке замужество. В противном случае брак окажется несчастным.
Нельзя носить тяжелые сумки, поскольку весь год окажется хлопотным.
Катание на санях было под запретом.
Давать денег в долг в этот день тоже не стоит, иначе скоро можно самому остаться без средств к существованию.
Приметы на 29 марта
Теплый день сулит теплую весну
Если облака в небе находятся высоко, то скоро потеплеет.
Птицы начали в лужах купаться, жди тепла.
Если лед с водемов начал сошел быстро, то год окажется хорошим для урожая.