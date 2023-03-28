Приметы на 29 марта: что нельзя делать в Лесное ухоженье

Приметы на 29 марта: что нельзя делать в Лесное ухоженье
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Верили, что по дню можно предсказать погоду в будущем

В среду, 29 марта, православные вспоминают мученика Савина. При жизни его подставил неблагодарный бедняк, который во время гонений на христиан рассказал о его местоположении. В народе верили, что в этот день нужно готовить телеги к ездовому периоду.

Что можно делать 29 марта

  • Нужно было объехать всю деревню на телеге, чтобы заручиться удачей.
  • Обязательно изготавливали колеса прозапас.
  • Было принято гадать.
  • Также верили, что любая покупка в этот день окажется хорошей.

Что нельзя делать 29 марта

  • Запрещалось в этот день предлагать девушке замужество. В противном случае брак окажется несчастным.
  • Нельзя носить тяжелые сумки, поскольку весь год окажется хлопотным.
  • Катание на санях было под запретом.
  • Давать денег в долг в этот день тоже не стоит, иначе скоро можно самому остаться без средств к существованию.

Приметы на 29 марта

  • Теплый день сулит теплую весну
  • Если облака в небе находятся высоко, то скоро потеплеет.
  • Птицы начали в лужах купаться, жди тепла.
  • Если лед с водемов начал сошел быстро, то год окажется хорошим для урожая.

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