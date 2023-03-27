Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
906 новости
28-го марта церковь вспоминает заслуги двух великомучеников Александров. Святые положили свою жизнь на прославление христианства. На Руси в эту дату было принято вести активную подготовку к весеннему периоду.
Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ
Президент Украины обратился к своим подчиненным из ВПК