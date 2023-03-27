Приметы на 28 марта: что нельзя делать в Александров день

Приметы на 28 марта: что нельзя делать в Александров день
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От мангалов и барбекью лучше держаться подальше

28-го марта церковь вспоминает заслуги двух великомучеников Александров. Святые положили свою жизнь на прославление христианства. На Руси в эту дату было принято вести активную подготовку к весеннему периоду.

Что нельзя делать 28 марта


Наши предки верили, что в эту дату лучше не проводить операции с деньгами. Оформлять кредиты или брать взаймы – плохая идея, вернуть эти средства будет очень сложно.

Любителям развести огонь на природе и пожарить шашлыки стоит воздержаться от такого времяпрепровождения. В Александров день следует избегать контактов с открытым огнем.

А еще дурной приметой является трапеза с хлебом после захода солнца. Вечером во время ужина лучше обойтись без такой мучной закуски.

Приметы на 28 марта


Увидеть в небе перелетных птиц – добрый знак, весна будет теплой и радостной.

На улице громко болтают воробьи – скоро погода резко улучшится.

Если прилетела чайка, значит скоро ледовое покрытие покинет водоемы.

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