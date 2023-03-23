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Православная церковь вспоминает 24 марта святителя Евфимия, архиепископа Новгородского, родившегося в семье священника. В пятнадцатилетнем возрасте он принял постриг и поселился в отдалении от городов с иноками, прославившись своей добродетелью.
Традиции и обычаи
Крестьяне считали Ефимов день праздником перелетных птиц, которые возвращались назад после зимовки в теплых краях. А особое внимание уделяли кукушкам – на Руси даже говорили, что "с утренней зорькой кукушка голос подает". Начиналось движение сока в березовом стволе, и впервые после зимы кукушка подавала голос.
Поэтому именно с кукушкой было связано много поверий в этот день. По одной из примет 24 марта было нужно с утра приготовить горсть с мелочью в кармане, а затем брякнуть ими после того, как птица подаст голос.
Что нельзя делать в Ефимов день
Так как Ефимов день выпадает на Великий пост, под запретом мясо птицы. А те из христиан, кто не постятся, должны знать, что куриные, утиные и индюшачьи потроха выбрасывать нельзя – можно прогневать небеса и потерять здоровье.
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