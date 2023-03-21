Считалось, что нужно обязательно покататься на качелях

Православные в среду 22 марта почитают память сорока мучеников. Праздник прозвали в их честь – в народе его принято называть Сорок мучеников, Сороки или Сорок сороков. Обычно в этот день люди встречают весну.

Что можно делать 22 марта

Разрешалось выйти на полянку и начать кликать весну.

Было принято приходить на могилы к усопшим, устраивать трапезу в честь покойных родственников.

Женщины, чьи мужья и сыновья уходили воевать, молились, чтобы те вернулись назад живыми и невредимыми.

Верили, что катание на качелях в этот день принесет удачу.

Что нельзя делать 22 марта

Запрещалось в этот праздник наносить вред птицам или как-то их обижать. Иначе в дом человека проникнет зло.

Генеральная уборка 22 марта была под запретом – все старались перенести на другой день.

Тяжелый физический труд, а также рукоделие были недопустимы.

Не разрешалось в этот день употреблять в пищу мясо, рыбу и другие продукты животного происхождения. Верили, что в таком случае семья в будущем столкнется с голодом.

Приметы на 22 марта