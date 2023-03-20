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День Весеннего равноденствия был настоящим праздником для наших предков. На Руси считали, что именно с этой даты весенний период по-настоящему вступает в свои права. Вскоре морозная погода должна прекратиться, а на смену ей придут теплые деньки.
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