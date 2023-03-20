Должники вряд ли вернут вам деньги

День Весеннего равноденствия был настоящим праздником для наших предков. На Руси считали, что именно с этой даты весенний период по-настоящему вступает в свои права. Вскоре морозная погода должна прекратиться, а на смену ей придут теплые деньки.





Что нельзя делать 21 марта

Приметы на 21 марта

В эту дату точно не стоит давать деньги в долг. Согласно приметам, должник не станет возвращать деньги и даже может прекратить с вами общаться.Нельзя устраивать семейные разборки. Даже небольшая ссора может обернуться затяжным конфликтом с катастрофическими последствиями.Также не стоит проводить день в одиночестве. Особенно это касается незамужних девушек. Считается, что в таком случае весь год пройдет в тоске и грусти.Если жаворонки уже прилетели, значит весенний период будет жарким.Появившийся с утра туман предвещает резкое похолодание.На полях осталось много снега – урожай в летний период будет богатым.