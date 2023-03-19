Приметы на 20 марта: что нельзя делать в день Василия Капельника

Празник отмечали незадолго до наступления весеннего равноденствия

В понедельник 20 марта принято вспоминать епископа Василия. В народе этот день связвали с приходом весенней капели, поэтому его прозвали Василий Капельник. Считали, что период в погодном плане крайне непростой – в любой момент могли ударить морозы.

Что можно делать 20 марта

Верили, что в этот день положено загадывать желание. О нем никому нельзя рассказывать до исполнения.

Влюбленные традиционно признавались друг другу в чувствах.

Обязательно делали уборку во всем доме.

Что нельзя делать 20 марта

Считалось, что день не стоит проводить в традиционных делах – заботах о доме, на работе. Нужно было совершать поступки, которые помогут привлечь счастье и достаток.

Грусть была 20 марта под запретом. Иначе грустить придется последующие 30 дней.

Ссоры и выяснения отношения считались недопустимыми.

Нельзя в этот день заниматься пересадкой цветов.

Приметы на 20 марта