Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
906 новости
Российские семьи часто встречаются с таким печальным событием, как измена одного из супругов. Оказалось, что на склонность к неверности может влиять знак зодиака. Как утверждают астрологи, представители некоторых зодиакальных домов проще относятся к легкомысленности в отношениях.
Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ
Президент Украины обратился к своим подчиненным из ВПК