Приметы на 14 марта: что нельзя делать в день Евдокии Свистуньи

Праздник был связан с приходом весны

В православии во вторник 14 марта принято вспоминать святую Авдотью или Евдокию, которую в народе называют свистуньей. В молодости она вела греховную жизнь, но потом уверовала в Бога и посвятила себя служению. На этот день традиционно гулял сильный ветер, из-за чего святая получила свое прозвище.

Что можно делать 14 марта

Люди выходили на пригорки со свистульками – так было принято встречать приход весны.

Женщины с этого дня начинали активно ткать. Делали это до начала посева.

Праздник отмечали с размахом: девушки и дети кликали весну и пели песни.

Верили, что в этот день нужно подать милостыню просящему.

14 марта считалось благоприятным для любых покупок.

Что нельзя делать 14 марта

Верили, что строить в этот день планы на будущее не стоит – сбыться им будет не суждено.

Запрещалось причинять вред ласточкиным гнездам. Иначе заболеешь.

Для женщин под запретом была стрижка.

После захода солнца люди старались не выходить из дома.

В детской в этот день не мыли полы.

Приметы на 14 марта