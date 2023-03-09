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Начало весны традиционно ассоциируется с обновлением и возможностью дать старт новым проектам и переменам в жизни. Как сообщают астрологи, Вселенная уже выбрала троих счастливцев, которым в первом весеннем месяце неслыханно повезет.
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