Приметы на 10 марта: что нельзя делать в день Тараса Бессонного

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Православные в пятницу 10 марта вспоминают святого Тарасия, который был известен своей способностью исцелять. При жизни он держал строгий пост и практически не спал, из-за чего в народе его прозвали Бессонным. День, посвященный ему, считался дурным.
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