Приметы на 6 марта: что нельзя делать в день Тимофея Весновея

Приметы на 6 марта: что нельзя делать в день Тимофея Весновея
Фото: unsplash.com
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Праздник был связан с приходом весны

В православии понедельник 6 марта связан с именем преподобного Тимофея. Его молитвы считались чудотворными, конец жизни он провел в отшельничестве. В народе верили, что этот день связан с приходом весенних ветров – они начинали дуть с юга. 

Что можно делать 6 марта

  • В хорошую погоду старики выходили на улицу и вспоминали былые времена.
  • Нужно было проводить ритуалы, связанные с изгнанием злых духов. Для этого на возвышенностях разжигали специальные костры.
  • В этот день принято выбрасывать старые и поломанные вещи, чтобы избавить жилье от негативной энергии. Также нужно было тщательно убраться в доме.

Что нельзя делать 6 марта

  • Запрещалось пить в этот день алкоголь. Иначе нечистая сила обнаружит человека и совершит пакости.
  • Нельзя было высаживать растения – это касалось даже посадки рассады.
  • Пожилые люди не должны были проводить день дома. 
  • Также считалось недопустимым рубить в этот день березу и клен – даже ветки убирать с них было нельзя. Считалось, что за это человека накажут тяжелым недугом.

Приметы на 6 марта

  • Если воздух на улице сухой – жди тепла.
  • Ветер дует с запада – погода на ближайшие дни будет сырой.
  • Ласточки начали прилетать после зимовки, значит, скоро потеплеет.

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