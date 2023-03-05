Приметы на 6 марта: что нельзя делать в день Тимофея Весновея

Праздник был связан с приходом весны

В православии понедельник 6 марта связан с именем преподобного Тимофея. Его молитвы считались чудотворными, конец жизни он провел в отшельничестве. В народе верили, что этот день связан с приходом весенних ветров – они начинали дуть с юга.

Что можно делать 6 марта

В хорошую погоду старики выходили на улицу и вспоминали былые времена.

Нужно было проводить ритуалы, связанные с изгнанием злых духов. Для этого на возвышенностях разжигали специальные костры.

В этот день принято выбрасывать старые и поломанные вещи, чтобы избавить жилье от негативной энергии. Также нужно было тщательно убраться в доме.

Что нельзя делать 6 марта

Запрещалось пить в этот день алкоголь. Иначе нечистая сила обнаружит человека и совершит пакости.

Нельзя было высаживать растения – это касалось даже посадки рассады.

Пожилые люди не должны были проводить день дома.

Также считалось недопустимым рубить в этот день березу и клен – даже ветки убирать с них было нельзя. Считалось, что за это человека накажут тяжелым недугом.

Приметы на 6 марта