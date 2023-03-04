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Православные вспоминают 5 марта день Льва Катанского – святого, жившего в раннее Средневековье, известного добротой и милосердием. За чистоту своей веры Лев мог заниматься чудотворением, исцеляя любые болезни.
Традиции и обычаи
А в народный календарь этот день прозвали "катышем" – не только из-за созвучия со святым, но и из-за того, что в этот день была последняя возможность прокатиться на санках с горки.
Кстати, на Льва Катанского устраивали и проводы зимы с потехами, приговаривая: "Катыш – в боку помятыш". По поверьям считалось, что, чем дальше укатят санки, тем счастливее станет жизнь человека.
Что нельзя делать в день святого Льва
Запрещалось стричь маленьких детей до семилетнего возраста – считалось, что так можно было навлечь на ребенка болезнь. Не смотрели 5 марта на падающие звезды, чтобы не разглядеть в них кончину близкого.
Не рекомендовалось давать обещания, которые трудно выполнить.
Приметы на 5 марта
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