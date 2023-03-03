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4 марта православные отмечают важный праздник – день Архипа и Филимона. Для того чтобы наступивший год принес радость и удачу, в эту дату нужно проявлять доброту и отзывчивость. Хорошим вариантом будет накормить бездомных животных и подать милостыню просящим.
Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ
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