В эту дату люди отмечают начало весны

3 марта на Руси посвящалось птичке-овсянке. Считалось, что эта пернатая является настоящим вестником прихода весеннего периода. Повстречать птичку в поле – к большой удаче.





Что нельзя делать 3 марта

Приметы на 3 марта

В этот день нельзя печалиться и предаваться унынию. Считалось, что дурное расположение духа на праздник Овсянки может оскорбить высшие силы и весь год у такого угрюмого человека пройдет под эгидой тоски и печали.Под строгим запретом неуважительное отношение к выпечке. Если человек решит выбросить в эту дату даже ломтик хлеба, все его семейство может мучиться недугами в течение года. Лучше скормить крошки птичкам.Также нельзя проводить вечер в одиночестве. В противном случае в отношениях с близкими людьми могут начаться серьезные неурядицы. К примеру, можно пойти погулять в общественное место или парк.Если на праздник Овсянки выпал снег, значит в летний период будет отличный урожай.Если к этой дате уже много талой воды, значит летом будет стоять знойная погода.На крышах остались сосульки – весенний период наступит позже обычного.В лесных угодьях громко растрещались деревья, скоро ударят сильные морозы.