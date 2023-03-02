3 марта на Руси посвящалось птичке-овсянке. Считалось, что эта пернатая является настоящим вестником прихода весеннего периода. Повстречать птичку в поле – к большой удаче.
Что нельзя делать 3 марта
В этот день нельзя печалиться и предаваться унынию. Считалось, что дурное расположение духа на праздник Овсянки может оскорбить высшие силы и весь год у такого угрюмого человека пройдет под эгидой тоски и печали.
Под строгим запретом неуважительное отношение к выпечке. Если человек решит выбросить в эту дату даже ломтик хлеба, все его семейство может мучиться недугами в течение года. Лучше скормить крошки птичкам.
Также нельзя проводить вечер в одиночестве. В противном случае в отношениях с близкими людьми могут начаться серьезные неурядицы. К примеру, можно пойти погулять в общественное место или парк.
Приметы на 3 марта
Если на праздник Овсянки выпал снег, значит в летний период будет отличный урожай.
Если к этой дате уже много талой воды, значит летом будет стоять знойная погода.
На крышах остались сосульки – весенний период наступит позже обычного.
В лесных угодьях громко растрещались деревья, скоро ударят сильные морозы.