Приметы на 3 марта: что нельзя делать на праздник Овсянки

Приметы на 3 марта: что нельзя делать на праздник Овсянки
Фото: www.unsplash.com
продолжениеПриметы на 4 марта: что нельзя делать на Архипа и Филимона
В эту дату люди отмечают начало весны

3 марта на Руси посвящалось птичке-овсянке. Считалось, что эта пернатая является настоящим вестником прихода весеннего периода. Повстречать птичку в поле – к большой удаче.

Что нельзя делать 3 марта


В этот день нельзя печалиться и предаваться унынию. Считалось, что дурное расположение духа на праздник Овсянки может оскорбить высшие силы и весь год у такого угрюмого человека пройдет под эгидой тоски и печали.

Под строгим запретом неуважительное отношение к выпечке. Если человек решит выбросить в эту дату даже ломтик хлеба, все его семейство может мучиться недугами в течение года. Лучше скормить крошки птичкам.

Также нельзя проводить вечер в одиночестве. В противном случае в отношениях с близкими людьми могут начаться серьезные неурядицы. К примеру, можно пойти погулять в общественное место или парк.

Приметы на 3 марта


Если на праздник Овсянки выпал снег, значит в летний период будет отличный урожай.

Если к этой дате уже много талой воды, значит летом будет стоять знойная погода.

На крышах остались сосульки – весенний период наступит позже обычного.

В лесных угодьях громко растрещались деревья, скоро ударят сильные морозы.

Такер Карлсон назвал продуктовое "преимущество" России перед США

Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ

Зеленский придумал способ "ослепить" российскую разведку

Президент Украины обратился к своим подчиненным из ВПК

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей