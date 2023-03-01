Астролог предрекла судьбоносные события для России в марте

Астролог предрекла судьбоносные события для России в марте
Фото: unsplash.com
Они станут определяющими на ближайшее двадцатилетие

Первый весенний месяц и события, которые в него произойдут, будут иметь решающее значение на ближайшие 20 лет. Это связано с особым положением Сатурна и Плутона, утверждает астролог Татьяна Лукашевич.

По ее словам, первые сдвиги будут заметны с 7 марта. Следующей важной датой станет 23 марта – после этого в течение 2,5 месяцев будет решающий период для определения того, с чем человечеству придется иметь дело до 2043 года. 

"Потом Плутон вернется в знак Водолея на два десятка лет. Это особенно важно для нас, поскольку Россия символически находится как раз под знаком Водолея", – утверждает астролог.

До этого такой период был для Китая – Плутон находился под знаком Козерога. Именно с этим Лукашевич связывает экономический подъем страны.

При этом она отметила, что планета влечет за собой не только богатство и власть, но и кризисы. Эксперт утверждает, что в марте у Марса будет напряженный аспект с Нептуном, из-за этого возможны неприятные проишествия. Она не исключила усиление информационной войны, пожары и обостренние военных действий. 

Астролог утверждает, что вскоре может возникнуть момент для переговоров по украинскому конфликту, но произойдет это лишь в том случае, когда над человечеством нависнет небывалая угроза. 

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

Такер Карлсон назвал продуктовое "преимущество" России перед США

Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ

Зеленский придумал способ "ослепить" российскую разведку

Президент Украины обратился к своим подчиненным из ВПК

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей