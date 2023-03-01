Приметы на 2 марта: что нельзя делать в день Маремьяны-кикиморы

День считался важным для определения летней погоды

В православии в четверг 2 марта принято вспоминать великомученика Феодора Тирона и праведную Мариамну. В честь последней день получил название Маремьяна-кикимора. Было принято по нему судить о том, каким окажется предстоящее лето.

Что можно делать 2 марта

Нужно было оставить за печкой сладости и напиток – к примеру, молоко. Так задабривали Воструху, живущего в доме.

Всю траву, что хранилась в погребе, нужно было собрать в малом количестве и сделать из этого метлу. Ее подвешивали над входом, чтобы защититься от воров.

Было принято раскаиваться в своих грехах.

Нужно было использовать только старую посуду, а новую принято намывать.

Что нельзя делать 2 марта

Категорически запрещалось в этот день покупать новую обувь.

Запрещалось младенцам спать в одиночку – они должны были это делать рядом с родителями.

Волосы старались не состригать, чтобы сохранить финансовое благополучие.

Письма писать было также недопустимо.

Верили, что в эту ночь муж и жена не должны проводить порознь.

Приметы на 2 марта