Приметы на 2 марта: что нельзя делать в день Маремьяны-кикиморы

Приметы на 2 марта: что нельзя делать в день Маремьяны-кикиморы
Фото: unsplash.com
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День считался важным для определения летней погоды

В православии в четверг 2 марта принято вспоминать великомученика Феодора Тирона и праведную Мариамну. В честь последней день получил название Маремьяна-кикимора. Было принято по нему судить о том, каким окажется предстоящее лето.

Что можно делать 2 марта

  • Нужно было оставить за печкой сладости и напиток – к примеру, молоко. Так задабривали Воструху, живущего в доме.
  • Всю траву, что хранилась в погребе, нужно было собрать в малом количестве и сделать из этого метлу. Ее подвешивали над входом, чтобы защититься от воров.
  • Было принято раскаиваться в своих грехах.
  • Нужно было использовать только старую посуду, а новую принято намывать.

Что нельзя делать 2 марта

  • Категорически запрещалось в этот день покупать новую обувь.
  • Запрещалось младенцам спать в одиночку – они должны были это делать рядом с родителями.
  • Волосы старались не состригать, чтобы сохранить финансовое благополучие.
  • Письма писать было также недопустимо. 
  • Верили, что в эту ночь муж и жена не должны проводить порознь.

Приметы на 2 марта

  • Если теплая погода – весна окажется такой же.
  • Снег в этот день сулит хороший урожай.
  • Ветер теплый подул – жди дождливого лета.
  • Если ветер дует с севера – лето окажется холодным.

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