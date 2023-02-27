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28 февраля на Руси отмечали день Онисима Овчарника. Считалось, что в эту дату можно попросить высшие силы о хорошем приплоде скота. В современном мире день можно посвятить домашним питомцам – например, отправиться с ним на прогулку или угостить вкусняшками.
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