Приметы на 28 февраля: что нельзя делать на Онисима Овчарника

Приметы на 28 февраля: что нельзя делать на Онисима Овчарника
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В эту дату с особым вниманием нужно отнестись к домашним любимцам

28 февраля на Руси отмечали день Онисима Овчарника. Считалось, что в эту дату можно попросить высшие силы о хорошем приплоде скота. В современном мире день можно посвятить домашним питомцам – например, отправиться с ним на прогулку или угостить вкусняшками.

Что нельзя делать 28 февраля


Наши предки считали, что на Онисима Овчарника не стоит заниматься серьезными переменами в жизни. Плохой идеей будет начать перестановку в доме или приступить к переезду. Также не стоит давать старт новому делу.

Если решите отправиться в гости, обязательно захватите с собой угощение или подарок. Посещение друзей с пустыми руками может привести к неудачам в будущем.

Строго запрещается обижать животных. Человек, который грубо поведет себя с братьями нашими меньшими, скоро тяжело заболеет.

Приметы на 28 февраля


Если на домах остались длинные сосульки, значит весенний период затянется надолго.

Теплый денек говорит о том, что сентябрь порадует людей отличной погодой.

Чистое небо без звезд и с яркой Луной предвещает серьезное похолодание.

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