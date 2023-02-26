Приметы на 27 февраля: что нельзя делать в день Кирилла Весноуказчика

Крестьяне готовили готовились к весенним работам

Православная церковь 27 февраля чтит равноапостолького Кирилла – миссионера из Византии, создавшего с Мефодием кириллицу. На Руси святого прозвали Весноуказчиком. По приметам на этот день судили о том, какой окажется весна.

Традиции и обычаи

На Руси старались сохранить в этот день снежные покровы для почвы. Ей нужно было обеспечить всход, а потому мужики выходили в поле на вытаптывание снега.

У женщин было принято задабривать повитух, принимавших роды. Им готовили горячий сбитень – отвар из меда, трав, патоки и пряностей. А еще считалось, что в день Кирилла Весноуказчика все сны абсолютно вещие.

Что нельзя делать в день Кирилла Весноуказчика

Ходили поверья, что не к добру подстригать ногти – так человек мог сильно укоротить себе жизнь. А еще не ходили по лекарям – лечение, считали православные, 27 февраля не принесет никакой пользы здоровью, и лишь станет причиной вреда организму. Поэтому обходились без медицинской помощи – разумеется, при возможности.

Приметы на 27 февраля