Приметы на 27 февраля: что нельзя делать в день Кирилла Весноуказчика

Приметы на 27 февраля: что нельзя делать в день Кирилла Весноуказчика
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
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Крестьяне готовили готовились к весенним работам

Православная церковь 27 февраля чтит равноапостолького Кирилла – миссионера из Византии, создавшего с Мефодием кириллицу. На Руси святого прозвали Весноуказчиком. По приметам на этот день судили о том, какой окажется весна. 

Традиции и обычаи

На Руси старались сохранить в этот день снежные покровы для почвы. Ей нужно было обеспечить всход, а потому мужики выходили в поле на вытаптывание снега.

У женщин было принято задабривать повитух, принимавших роды. Им готовили горячий сбитень – отвар из меда, трав, патоки и пряностей. А еще считалось, что в день Кирилла Весноуказчика все сны абсолютно вещие.

Что нельзя делать в день Кирилла Весноуказчика

Ходили поверья, что не к добру подстригать ногти – так человек мог сильно укоротить себе жизнь. А еще не ходили по лекарям – лечение, считали православные, 27 февраля не принесет никакой пользы здоровью, и лишь станет причиной вреда организму. Поэтому обходились без медицинской помощи – разумеется, при возможности. 

Приметы на 27 февраля

  • Выдался солнечный день – к скорым морозам;
  • Морозная погода за окном – к потеплению;
  • Птицы защебетали – также к потеплению.

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