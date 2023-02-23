Приметы на 24 февраля: что нельзя делать во Власьев день

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В православии принято вспоминать 24 февраля святого Власия Севастийского. Он считается великим целителем, погибшим за свою веру. В его честь день прозвали Власьевым, а также его называли Коровий праздник, поскольку святой считался покровителем домашнего скота. Люди верили, что в этот день наступали самые сильные за всю зиму морозы.
Обязательно кормили домашних животных лучшей пищей, ухаживали за ними, чистили их стойла у лошадей и коров. Люди верили, что домашним питомцам нужно принести освященный каравай из ржаного хлеба и накормить.
Считалось, что нужно провести массовые гуляния. В противном случае можно было навлечь беды на себя и свою скотину.
Также люди готовили блюда из свинины.
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