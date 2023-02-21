Приметы на 22 февраля: что нельзя делать в день Панкратия

Девушкам старались не говорить приятных слов

22 февраля в православии принято вспоминать мученика Никифора и преподобного Панкратия Печерского. В народе день получил название Панкратиевого или Панкратий-лапник, поскольку было принято начинать плести лапти.

Что можно делать 22 февраля

Мужчины традиционно занимались созданием лаптей, некоторые из них шли на продажу.

День был благоприятным для лечения хронических болезней.

Было принято также относить старую обувь на ремонт.

Семена на предстоящий посев выносили на мороз. Верили, что так они лучше взрастут.

Что нельзя делать 22 февраля

Запрещалось строить планы на будущее. Иначе они никогда не сбудутся.

В этот день девушкам не говорили комплименты. Считали, что тогда они лишатся того, за что их похвалили. Это также касалось и детей.

Нельзя было отдавать первую сплетенную пару лаптей на продажу.

Было недопустимо поднимать найденные деньги. Верили, что из-за этого человек может столкнуться с проблемами.

Также запрещалось оставлять на дороге мусор.

Приметы на 22 февраля