Приметы на 21 февраля: что нельзя делать в день Захара Серповидца

Люди начинали подготовку к полевым работам

В православии 21 февраля традиционно почитают память пророка Захария. В народе его прозвали Серповидцем из-за легенды, согласно которой он однажды увидел летающий по небу свиток в форме серпа. Для крестьян этот день ознаменовал начало подготовки к сезону сельскохозяйтсвенных работ. При этом день в целом считался несчастливым.

Что можно делать 21 февраля

Нужно было облить инструменты святой водой, чтобы подготовить их к новому сезону полевых работ.

Также обязательно натачивали серп или другие приспособления для сельскохозяйсвенных работ.

Что нельзя делать 21 февраля

В этот день был однодневный пост, поэтому мясо и другие продукты животного не употребляли в пищу.

Запрещалось оставлять серп без присмотра. Иначе человека могут настигнуть беды.

Верили, что никаких хирургических манипуляций проводить в этот день нельзя, поскольку успешными они не будут.

Удаление зубов в этот день также было недопустимым.

Зависть была под запретом, иначе у человека появятся серьезные проблемы в жизни.

Приметы на 21 февраля