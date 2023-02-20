Приметы на 21 февраля: что нельзя делать в день Захара Серповидца

Приметы на 21 февраля: что нельзя делать в день Захара Серповидца
Фото: unsplash.com
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Люди начинали подготовку к полевым работам

В православии 21 февраля традиционно почитают память пророка Захария. В народе его прозвали Серповидцем из-за легенды, согласно которой он однажды увидел летающий по небу свиток в форме серпа. Для крестьян этот день ознаменовал начало подготовки к сезону сельскохозяйтсвенных работ. При этом день в целом считался несчастливым.

Что можно делать 21 февраля

Нужно было облить инструменты святой водой, чтобы подготовить их к новому сезону полевых работ.

Также обязательно натачивали серп или другие приспособления для сельскохозяйсвенных работ.

Что нельзя делать 21 февраля

  • В этот день был однодневный пост, поэтому мясо и другие продукты животного не употребляли в пищу.
  • Запрещалось оставлять серп без присмотра. Иначе человека могут настигнуть беды.
  • Верили, что никаких хирургических манипуляций проводить в этот день нельзя, поскольку успешными они не будут.
  • Удаление зубов в этот день также было недопустимым.
  • Зависть была под запретом, иначе у человека появятся серьезные проблемы в жизни.

Приметы на 21 февраля

  • Если день выдался холодным, то март окажется теплым.
  • Если в ночном небе появилась красноватая луна – скоро начнется оттепель.
  • Ддень оказался туманным – жди дождей. 

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