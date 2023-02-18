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19 февраля наши предки отмечали день Вуколы Телятника. На Руси в эту дату с особой заботой относились к домашней скотине. Считалось, что именно с этого дня корова начинает приносить своим хозяевам телят. В современном мире день можно посвятить прогулке с любимой собакой или угостить домашних питомцев вкусняшками.
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