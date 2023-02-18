Приметы на 19 февраля: что нельзя делать на Вуколу Телятника

Приметы на 19 февраля: что нельзя делать на Вуколу Телятника
Фото: www.unsplash.com
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Особое внимание нужно уделить животным

19 февраля наши предки отмечали день Вуколы Телятника. На Руси в эту дату с особой заботой относились к домашней скотине. Считалось, что именно с этого дня корова начинает приносить своим хозяевам телят. В современном мире день можно посвятить прогулке с любимой собакой или угостить домашних питомцев вкусняшками.

Что нельзя делать 19 февраля


В эту дату стоит воздержаться от крупных приобретений. Считается, что деньги будут потрачены зря, а покупка не порадует своего владельца.

Строго запрещается прогонять кошку с занятого ей места. Считается, что неуважительное отношение к домашним животным на Вуколу Телятника может привести к тому, что один из членов семьи тяжело заболеет.

Также дурной приметы является одалживание денежных средств или ценных предметов. Если дать человеку в долг деньги, вместе с ними можно ненароком отдать ему свое семейное счастье.


Приметы на 19 февраля


Если за окном стоят трескучие морозы, весенний период будет жарким.

На Вуколу Телятника пошли снегопады – летом можно ждать суровой засухи.

Беспокойное поведение домашних питомцев говорит о том, что скоро погода ухудшится, а весна запоздает.

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