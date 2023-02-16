Приметы на 17 февраля: что нельзя делать в день Николы Студеного

Верили, что бездельнничат в этот праздник не стоит
Пятница 17 февраля связана с именем преподобного Николая Исповедника. Он подвергался истязанием за свою веру, но в награду за верность Господ наделил его даром целителя. В народе день назвали в его честь – Никола Студеный, поскольку, как правило, на него стояли морозы.
Что можно делать 17 февраля
Считалось, что днем девушки могут провести гадание на возлюбленного.
День считался благоприятным для домашних дел: уборки, готовки, ремонта и прочих.
Обязательно проверяли, сколько в запасах осталось посевного зерна.
Что нельзя делать 17 февраля
Под запретом были любые походы в лес. Верили, что в этот день начинаются звериные свадьбы, и мешать животным было непозволительно.
Веселье считалось недопустимым. Иначе нечистая сила может сгубить человека.
Считалось, что у лодырей в этот день вторая половинка может стать неверной – поэтому было принято трудиться.
Лишний раз из дома старались не выходить, чтобы не заболеть.
Приметы на 17 февраля
Если в этот день появился иней – урожай будет хорошим. Особенно это касается овса.
Если лес начал чернеть, то скоро наступит оттепель.