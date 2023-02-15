Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
906 новости
16 февраля – важный праздник для православных жителей нашей страны. В эту дату отдают дань памяти выдающимся религиозным деятелям Анне и Симеону. Святые считаются хранителями младенцев и домашнего очага. Молитвы о семейном благополучии в этот день будут особенно действенными.
Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ
Президент Украины обратился к своим подчиненным из ВПК