Приметы на 15 февраля: что можно делать в Сретение Господне

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
В среду, 15 февраля, в России православные отмечают праздник Сретение Господне. Он считается одним из важнейших церковных событий. В народе верили, что этот день связан со встречей весны. Также его называли "громницы".
Что можно делать 15 февраля
Нужно было звать солнце, чтобы оно скорее пришло после зимовки. Для этого люди читали специальные заклинания.
Обязательно нужно было позаботиться о скотине, а также плодовых деревьях. Питомцев обильно кормили, а деревья трясли так, будто пытались сбить с них побольше фруктов.
В церковь относили свечи, чтобы освятить. После их приносили в дом и зажигали. Народ верил, что в будущем это принесет семье удачу.
Что нельзя делать 15 февраля
Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ
Президент Украины обратился к своим подчиненным из ВПК