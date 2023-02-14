Приметы на 15 февраля: что можно делать в Сретение Господне

Праздник был связан с переломом зимы и приходом весны

В среду, 15 февраля, в России православные отмечают праздник Сретение Господне. Он считается одним из важнейших церковных событий. В народе верили, что этот день связан со встречей весны. Также его называли "громницы".

Что можно делать 15 февраля

Нужно было звать солнце, чтобы оно скорее пришло после зимовки. Для этого люди читали специальные заклинания.

Обязательно нужно было позаботиться о скотине, а также плодовых деревьях. Питомцев обильно кормили, а деревья трясли так, будто пытались сбить с них побольше фруктов.

В церковь относили свечи, чтобы освятить. После их приносили в дом и зажигали. Народ верил, что в будущем это принесет семье удачу.

Что нельзя делать 15 февраля

Верили, что любая вода в этот день обретает целебную силу. Это касается даже той, которую набирают из-под крана. Поэтому смывать ее в унитаз было кощунственно.

Пропуск службы в церкви или уход оттуда без свечи был недопустим. Даже если у человека не получалось посетить чтение молитвы, он должен был зайти в церковь и купить свечу позже.

Запрещалось класть деньги на любой стол. В противном случае они могут навсегда исчезнуть.

Долгие поездки в этот день были под запретом.

Приметы на 15 февраля