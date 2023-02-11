Приметы на 11 февраля: что нельзя делать в день святого Лаврентия

Православные молились об исцелении от глазных недугов

Православные верующие чтят 11 февраля святого Лаврентия, который был известен благодаря дару исцеления. Святитель из Киево-Печерской лавры был способен избавить людей от глазных недугов – потому к нему и обращались за исцелением от порчи и сглаза.

Традиции и обычаи

В народе праздник считался женским днем. Недаром старцы утверждали, что многое зависит от женщин, привлекавших удачу и счастье в каждый дом и защищавших его от нечистой силы.

Поэтому хозяйки у входа развешивали зверобой, считавшийся оберегом от злых духов. Подметали пол вениками из чертополоха, заготовленного еще с осени.

Что нельзя делать в день святого Лаврентия

Нельзя было покидать дом и оставлять его без защиты – перед выходом предки брызгали святой водой все уголки, а также домашний скот. Каждый член семьи был обязан выпить по три глотка.

Не ругались на детей – старались даже не повышать голос.

Приметы на 11 февраля