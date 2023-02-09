Приметы на 10 февраля: что нельзя делать в Ефремов день

Приметы на 10 февраля: что нельзя делать в Ефремов день
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
продолжениеПриметы на 11 февраля: что нельзя делать в день святого Лаврентия
Считалось дурной приметой убивать насекомых

10 февраля православные верующие вспоминают Святого Ефрема. Преподобный считался по легенде защитником сверчков и ассоциировался с домовым. В этот день, верили на Руси, могла произойти любая неожиданность из-за последнего.

Традиции и обычаи

На Руси считалось в этот день дурной приметой убивать тараканов, клопов и сверчков – считалось, что так можно очень легко рассердить домового. А все болезни и несчастья, происходившие в эту пору, случались по вине лихого. Поэтому дома старались вести себя хорошо и пытались задобрить домового подарками.

Ставили в печке миску с молоком, а также горшок с кашей. По поверьям, домовой в полночь вылезал из-под печки, чтобы попробовать угощение. После этого весь год обещал быть смирным и спокойным.

Что нельзя делать в Ефремов день

Под запретом убийство насекомых. Да и в целом нельзя было трогать никакую живность – особенно домашних животных, чтобы домовой не наказал.

Приметы на 10 февраля

  • Домашние заболели – проказы домового;
  • Подул ветер – к сырому лету;
  • Почернел лес – к скорой оттепели.

Такер Карлсон назвал продуктовое "преимущество" России перед США

Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ

Зеленский придумал способ "ослепить" российскую разведку

Президент Украины обратился к своим подчиненным из ВПК

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей