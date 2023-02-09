Считалось дурной приметой убивать насекомых

10 февраля православные верующие вспоминают Святого Ефрема. Преподобный считался по легенде защитником сверчков и ассоциировался с домовым. В этот день, верили на Руси, могла произойти любая неожиданность из-за последнего.

Традиции и обычаи

На Руси считалось в этот день дурной приметой убивать тараканов, клопов и сверчков – считалось, что так можно очень легко рассердить домового. А все болезни и несчастья, происходившие в эту пору, случались по вине лихого. Поэтому дома старались вести себя хорошо и пытались задобрить домового подарками.

Ставили в печке миску с молоком, а также горшок с кашей. По поверьям, домовой в полночь вылезал из-под печки, чтобы попробовать угощение. После этого весь год обещал быть смирным и спокойным.

Что нельзя делать в Ефремов день

Под запретом убийство насекомых. Да и в целом нельзя было трогать никакую живность – особенно домашних животных, чтобы домовой не наказал.

Приметы на 10 февраля