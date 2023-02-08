Экстрасенс увидела зловещее предвестие для всего мира из-за трагедии в Турции

По ее словам, скоро произойдут более трагичные события

Финалистка "Битвы экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова утверждает, что землетрясение в Турции, которое унесло жизни более 9 тыс человек, это только начало. Земля крайне недовольна деятельностью человека, и поэтому посылает тревожные сигналы.

Провидица утверждает, что планета недовольна тем, как люди распоряжаются ее ресурсами – она отвечает протестом на все недобросовестные действия.

Ахметджанова полагает, что события в Турции являются предвестником глобальной чистки, которая происходит раз в сотню лет. И землетрясение было лишь первым этапом.

"Планета побуждает людей начинать военные действия, чтобы почистить население", – приводит ее слова "Общественная служба новостей".

Экстрасенс утверждает, что следом в странах Азии появится новая болезнь, которая будет воздействовать на человеческий мозг, в результате заболевший будет лишаться рассудка и умирать. Проблемы начнут возникать буквально на каждом континенте.

Причина происходящего, по ее словам, заключается в том, что люди забыли свое место на Земле. Они начали думать, будто стоят во главе всего живого, но это не так. Ахметджанова утверждает, что сейчас начинается глобальная борьба планеты с человечеством, в результате которой люди потерпят поражение.