Особого внимания требует домашний очаг

9 февраля наши предки отдавали дань памяти известному религиозному деятелю Иоанну Златоусту. На Руси этот день связывали с домашним очагом – дату лучше всего провести в окружении родных и близких.



Что нельзя делать 9 февраля



Приметы на 9 февраля

Под строгим запретом находятся семейные разборки. Если на Златоуста устроить разнос домашним, то целый год в семье не будет покоя и счастья.Также с особым вниманием нужно относиться к косметическим процедурам. Наши предки верили, что 9 февраля лучше не мыть голову. В противном случае вместе с водой можно вымыть хорошие идеи и способность трезво оценивать ситуацию.Незамужним девушкам этот день нельзя проводить в одиночестве. Лучше отправиться в гости или хотя бы просто пройтись по многолюдному месту.Если во всем доме запотели стекла, значит очень скоро погода улучшится и на улице резко потеплеет.Если облака вступили в противостояние с порывами ветра и идут в другом направлении, значит скоро начнутся мощные снегопады.Скругленные кверху сугробы свидетельствуют о том, что будущим летом огородники могут рассчитывать на отличный урожай.