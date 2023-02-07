На прогулку лучше одеться потеплее

8 февраля наши предки отмечали праздник, получивший название Федор Поминальник. Считалось, что этот день особенно морозный, поэтому выходить на улицу можно только хорошенько утеплившись. В эту дату на Руси предпочитали готовить блюда из гороха.





Что нельзя делать 8 февраля

Приметы на 8 февраля

Наши предки верили, что на Федора Поминальника особенно активизируется нечистая сила. Именно поэтому двери и окна нужно держать плотно закрытыми. В противном случае в дом могут проникнуть злые силы или неупокоенные души.Незамужние девушки должны воздержаться от новых знакомств. Очаровательный молодой человек может скрывать за своей личиной злого беса. В любом случае, от знакомств на Федора Поминальника ничего толкового ждать не приходится.А еще дурной приметой является общение с чужими животными. Лучше воздержаться от походов к знакомым, у которых обитают питомцы. Общение с такими зверьками может вызвать серьезные заболевания.Погода, установившаяся на Федора Поминальника, покажет, каким будет весенний период.Если домашний песик спит калачиком, вскоре наступит потепление.За окном громко поют птицы – в ближайшее время ударят суровые морозы.