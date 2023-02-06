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7 февраля наши предки отмечали важный праздник – Григорьев день. Считалось, что именно с этой даты природа начинает постепенно поворачиваться к весеннему периоду. А еще по этому дню можно было судить о погоде.
На Григория не стоит делиться с окружающими планами на будущее. Даже самых близких людей не нужно посвящать в свои задумки. В противном случае ничего не сбудется.
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