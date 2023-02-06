Приметы на 7 февраля: что нельзя делать в Григорьев день

Приметы на 7 февраля: что нельзя делать в Григорьев день
Фото: www.unsplash.com
продолжениеПриметы на 8 февраля: что нельзя делать на Федора Поминальника
Природа начинает разворот к весне

7 февраля наши предки отмечали важный праздник – Григорьев день. Считалось, что именно с этой даты природа начинает постепенно поворачиваться к весеннему периоду. А еще по этому дню можно было судить о погоде.

Что нельзя делать 7 февраля


Дурной приметой считается хвастовство. Человек, который решит рассказать о своих достижениях, в будущем может столкнуться с неудачами.

Также не стоит делать комплименты молодым девушкам. Считается, что в эту дату проявление внимания к замужней особе может отпугнуть от нее потенциальных женихов.

На Григория не стоит делиться с окружающими планами на будущее. Даже самых близких людей не нужно посвящать в свои задумки. В противном случае ничего не сбудется.

Приметы на 7 февраля


Каким будет Григорьев день, такой окажется первая половина будущего зимнего периода.

Если в эту дату обильно выпадает снег, весенний период наступит позже обычного.

На улице громко поют птицы – скоро ударят сильные морозы.

Такер Карлсон назвал продуктовое "преимущество" России перед США

Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ

Зеленский придумал способ "ослепить" российскую разведку

Президент Украины обратился к своим подчиненным из ВПК

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей