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Уже сегодня, 1 февраля, начался последний зимний месяц. Это важное для всех время – переход от зимы к весне таит в себе особую энергетику. Так, Вселенная обещает трем знакам зодиака помочь обогатиться и решить застарелые проблемы.
Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ
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