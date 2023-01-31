Приметы на 1 февраля: что нельзя делать в Макарьев день

Приметы на 1 февраля: что нельзя делать в Макарьев день
Фото: unsplash.com
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По этому дню судили о том, каким окажется весь месяц

Православная церковь 1 февраля 2023 года традиционно вспоминает о преподобном Макарии Великом, который вел отшельнический образ жизни, славился своими проповедями и способностью исцелять людей от болезней. В народе день назвали в его честь – Макарьев или Макар-весноуказчик.

Что можно делать 1 февраля

  • Было принято настаивать отвары из лечебных трав – ими поили всю семью. Верили, что в этот день они обладают большим эффектом.
  • Нужно было окурить дом полынью, чтобы прогнать из него злых духов.
  • В этот день топили валенками самовар, а после надевали их на ноги, чтобы обрести здоровье. 

Что нельзя делать 1 февраля

  • Работа в этот день считалась нежелательной – вместо этого старались ходить в гости и устраивали застолья. 
  • Запрещалось 1 февраля надевать любую черную одежду. Верили, что день нужно встречать в радости, а не трауре. Иначе весь год может оказаться бедным на урожай.
  • Рукодельничать также было нельзя. Это касалось шитья, вязания и вышивания. В противном случае можно было привлечь к себе неприятности.
  • Нельзя пить сырую воду – иначе заболеешь.

Приметы на 1 февраля

  • Какая погода стоит в этот день, таким окажется и весь месяц.
  • Мороз сулил жаркое лето. А теплый день – частые летние дожди.
  • Если 1 февраля метель, то и на Масленницу будет такая же погода. 

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